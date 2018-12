”Jos haluaa välttämättä munata itsensä, siihen pitää olla täysi oikeus” – näin pohjalaiset vastasivat kysymykseen, pitäisikö natsisymboleiden käyttö kieltää

Itsenäisyyspäivänä Helsingissä hulmunneet natsiliput nostattivat kiukkua ympäri Suomen. Lauantaina toimitus kysyi lukijoiltaan, pitäisikö kansallissosialistiset symbolit kieltää lailla, ja jokaisella tuntui olevan tähän mielipide.

Kyselyyn vastanneet pohjalaiset lukijat näyttävät olevan maltillista kansaa: kieltoja ei tarvita, vaan sen sijaan pitäisi puuttua syihin, miksi jotkut päätyvät heiluttelemaan holokaustista muistuttavaa lippua. Selvä enemmistö katsoi, ettei kieltoa tarvita, mutta myös kiellon puolustajia vastanneiden joukosta löytyi.

Symbolin poisto ei poista ongelmaa

"Ei se lipun kieltäminen sitä ideologiaa sen lipun takana lopeta. Uusi tunnus keksittäisiin äkkiä. Mitä enemmän siitä tehdään kiellettyä, sen enemmän se houkuttelee porukkaa." Jussi , Ilmajoki

"Jonkin merkin käyttö ei poista ongelmaa ja itseasiassa tekee rikollisuudesta näkymättömämpää sekä salakavalaa. Hakaristilipun kieltämisellä ei muuteta mitään muuta, kuin todistetaan Suomen valtion syyllistyvän syrjintään, joka perustuu menneisyyteen eikä mihinkään muuhun. Virkavallalla on jo keinot puuttua tarvittaessa hakaristilipun käyttöön. Muutostarpeita ei siis ole." MOS , Vaasa

"Eiköhän perusongelma ole jossain muualla kuin symbolien käytössä. Tällä lailla yritetään kääntää päähuomio siitä, että yhteiskunnassa on paljon pielessä. Tuskin symbolien kieltäminen auttaa, pitäisi miettiä juurisyitä; Hallitsematon maahanmuutto, jonka kylkiäisinä on todellisten pakolaisten mukana on tullut myös rikollisia ja onnenonkijoita helpon elämän toivossa. Toinen ratkaiseva ongelma on oman maan nuorison syrjäytyminen, joka jatkuu koulutusleikkausten ja sopeuttamisten kautta. Myös epätasa-arvo, jossa suomalaiset kokevat jääväänsä toiseksi mm. asuntojen ja sosiaalietuuksien suhteen luovat otollista maaperää uusnatsien kannattajille. Näitä natseja on todella vähän suhteutettuna koko väestöön, yllättävän paljon he ovat saaneet julkisuutta. Olisikohan heidän julkisuudessa pitäminen tarkoitushakuista, jotta ihmiset saavat uhkakuvan, jota vastaan pitää taistella? Todellinen sananvapaus on mennyttä, itse olen opettaja, enkä uskalla näitä mietteitäni julkisesti omalla nimelläni pohtia. En koe olevani rasisti, enkä myöskään yltiösuvaitsevainen. Näen työssäni nuorten pahaa oloa, joka johtuu näkemykseni mukaan edellä mainituista asioista." Freelancer , Kauhava

Entäs sitten se sananvapaus?

Symbolien kieltäminen nähtiin myös ongelmallisena sananvapauden kannalta.

"Kuuluu sananvapauden piiriin. Jos haluaa välttämättä munata itsensä, niin siihin pitää olla täysi oikeus. Ja jos kielletään hakaristilippu, niin sitten pitää kieltää paljon enemmän kuolemia aiheuttaneen kommunismin liput ja symboolit myös." Sananvapaus , Seinäjoki

"Jokasellahan on oikeus omaa mielipiteeseen ja heiluttaa mitä vaan lippua." Jepulis , Seinäjoki

Loputtomat, loputtomat kiellot

Monet lukijat pitivät arveluttavana, mihin epämiellyttävien asioiden kieltäminen lopulta johtaa:

"Pelkkien tunnusten ja symbolien kieltämisessä on se ongelma, että mites sitten kaikki historialliset kontekstit ja yhteydet? Pitääkö toisen maailmansodan aikainen sotadokumentti sensuroida? Miten voi kertoa jollekin henkilölle että natsisymboli on kielletty ja sitten en saa näyttää ja kertoa edes että millainen se on? Entäs omassa kotona olevat yksityistavarat? Tällaiset kategoriset symbolikiellot ovat mielestäni vähän hassuja ja aiheuttavat myös paljon turhaa hämminkiä ja vaikeuksia. Mitäs jos kiellettäisiin vain symbolien käyttö esim. mielenosoituksessa ja julkisessa vaikuttamisessa? Kulkueissa, puolueiden ja firmojen tunnuksina ja niin edelleen." Juhis , Vaasa

"Eikö natsimerkkien käyttäjät jo leimaudu totaalisiksi idiooteiksi, ja syystäkin, mutta jos lähdetään kieltämään merkkejä ja symboleita niin missä menee raja? Tässä tullaan taas tähän kaiken kieltämiseen koska joku saattaa ehkä mahdollisesti ehkä kenties loukkaantua. Eikö yhteiskunta joka kieltää tietyt merkit, rajoittaa puhetta ala lähestymään totalitarismia?" Topi , Kauhava

"Historia on historiaa. Tämän perusteella pitäisi kieltää monta muutakin asiaa jos tälle linjalle lähdettäisiin. Suomi on sääntöjen ja kieltojen maa, lisää ei tarvita yhtään." Manta , Kurikka

Resurssit tärkeämpään

"Ei, koska poliiseilla on tärkempiäkin tehtäviä, kuten ottaa kiinni rattijuoppoja. Vanhojen lippujen jahtaaminen on poliisien vähäisten resurssien haaskaamista." Seppoku, Vaasa

"Ei aina tarvi holhota. Jokaanen tehköhön, mitä tahtoo jos ei satuta muita." Rotten canadian, Ylihärmä

Natsimerkit kiellettävä, sillä murhasymboli ei sovi Suomeen

"Natsit ja natsienmieliset surmasivat toisen maailmasodan aikoina yli kuusi miljoonaa juutalaista ja miljoonia natsien halveksumia ihmistä. Miksi natsien käyttämän hakaristimerkin käyttöä pitäisi sallia? Uusnatsien kaikki järjestötkin pitää lailla kieltää! Natsimieliset henkilöt laitettava uudelleenkoulutukseen!" Tepa , Laihia

"Historia määrittää myös tulevaisuuden. Miksi näiden populistien pitäisi saada perseillä?" Jupe , Ilmajoki

"Ehdottomasti. Kyseisillä symboleilla ei ole mitään sijaa Suomessa, ne ovat pelkästään sorron, rasismin ja joukkomurhan symboleita." Mir , Kauhava

"Nämä äärinationalistit herättää pelkoa ja hajaannusta kansalaisten kesken Pitää muistaa, mitä tämä porukka sai aikaan aiemmin." Työläisnainen , Vaasa

"Yksi sana: Birkenau." Timo , Seinäjoki

"Vaikka hakaristi onkin vanha symboli, niin natsien valtakausi Saksassa 1933-1945 teki siitä pahan tunnuksen - lopullisesti." Pekka , Ilmajoki

Pitäisikö kaikki rikollisten symbolit sitten kieltää?

"Kyllä julkisella paikalla tulee kieltää, mutta on huomioitava myös se että se liittyy myös Suomen historiaan ja keräilijöillä olevat aineistot on oltava sallittua omissa kokoelmissaan. Saksassa on myös kielto mutta siellä on myynnissä eri tapahtumissa aineistoa, mutta hakaristit on aina peitettynä myyntipaikoilla." Judeboks , Vaasa

"Siinä tapauksessa kyllä jos kielletään rikollisjärjestöt ja näiden tunnuksien käyttäminen. Mukaan lukien tietyt moottoripyöräkerhot. Ja saadaan aikaan tila, että teoilla on oikeasti seurauksia. Nyky-yhteiskunnan rangaistusjärjestelmä on valitettavasti pelkkä vitsi. Pitäisi puuttua muuhunkin rikollisuuteen vähintäänkin samalla intensiteetillä ja tarmolla mitä näihin niin sanottuihin pikkujuttuihin." JJ , Seinäjoki