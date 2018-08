Jätevesilinja tukossa — Onkilahden rantaan vuosi satoja kuutioita jätevettä

Onkilahden rantaan on vuotanut hulevesiviemärin kautta satoja kuutioita jätevettä jätevesilinjan tukkeutumisen vuoksi, tiedottaa Vaasan Vesi.

Tukos saatiin korjattua eilen. Jätevettä ei mene enää Onkilahteen.

Tukkeutumisen on luultavasti aiheuttanut rankkasade. Rankkasateen aikana hulevesiviemäristä on tulvinut viemärikaivon ylivuotorakenteen kautta jätevesiviemäriin sadevettä, jossa on ollut mukana runsaasti sadeveden huuhtomaa roskaa.

Kiintoaine on tukkeuttanut jätevesiviemäriä, jonka seurauksena jätevettä on taas vuorostaan valunut viemärikaivon ylivuotorakenteen kautta hulevesipurkuputkea pitkin Onkilahteen.

Uimarantojen vedenlaatua tarkkaillaan nyt tehostetusti. Hietasaaren uimaranta on toistaiseksi kokonaan käyttökiellossa. Uimarantojen vedenlaatutiedot ovat kaupungin nettisivuilla.

Vaasan Vesi pahoittelee jätevesivuodon aiheuttamia haittoja.