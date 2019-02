Jari Sillanpää mukana Tangomarkkinoiden tuomaristossa ensi kesänä

Seinäjoen Tangomarkkinoiden tuomaristo on nimitetty. Viiden tuomarin joukossa on muun muassa entinen tangokuningas, laulaja Jari Sillanpää.

Tangomarkkinat julkisti tuomaristonsa keskiviikkona. Tuomaristoon kuuluu Sillanpään lisäksi Catcat-duosta tuttu laulaja, laulupedagogi Katja Kätkä, kansanedustaja Kike Elomaa, musiikkitoimittaja Tarja Närhi ja tuomariston puheenjohtaja, Tangomarkkinoiden taiteellinen johtaja Martti Haapamäki.

Martti Haapamäen mukaan tuomariston jäsenet valitaan siten, että tuomarit pystyvät tuomaan vahvaa osaamista ja kokemusta musiikki- ja viihdemaailman eri suunnista. Lisäksi tuomariston odotetaan olevan asiantunteva ja suuren yleisön tuntema.

– Tuomaroinnin saattaminen alusta loppuun on iso prosessi, jossa vaaditaan hyvää ryhmädynamiikkaa, keskusteluyhteyttä ja varmaa näkökulmaa. Tärkeää on myös yleisön luottamus tuomaristoon, Haapamäki sanoo.

Tangomarkkinat järjestetään ensi kesänä 35. kerran. Luvassa on kesällä myös suurkonsertti, jonka esiintyjiksi on kutsuttu kaikki kruunatut tangokuninkaalliset kautta historian. Sillanpää on myös esiintyjien joukossa.

Sillanpää kruunattiin tangokuninkaaksi vuonna 1995 ja on siitä lähtien ollut yksi suomalaisen viihdemaailman kestotähdistä. Viime vuonna Sillanpään nimi tuli tunnetuksi kokonaan toisenlaisista ympyröistä, kun hänet tuomittiin ehdolliseen vankeuteen kahdesta huumausainerikoksesta.