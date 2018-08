Isonkyrön kunta kyllästyi odottelemaan sote-päätöksiä – haluaa liittyä Etelä-Pohjanmaan maakuntaan jo ensi vuonna

Isonkyrön kunnanhallitus kokoontuu ensi maanantaina käsittelemään kunnanjohtajan esitystä, jonka mukaan Isokyrö liitettäisiin osaksi Etelä-Pohjanmaata riippumatta sote-uudistuksen etenemisestä.

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää kertoo medialle lähettämässään tiedotteessa, että hallitus esittäisi valtioneuvostolle, että maakuntavaihdos tapahtuisi vuoden 2020 alusta lähtien.

– Asialla on pitkä historia. Isonkyrön kunta määrättiin vuonna 1993 osaksi Pohjanmaan maakuntaa vastoin kunnan tahtoa. Perusteluna oli tuolloin, että Kyrönmaan seutukunnan kunnat haluttiin pitää yhdessä maakunnassa.

Isonkyrön kunnanvaltuusto esitti vuonna 2015, että kunnan pitäisi kuulua Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Hallituksen reformiryhmä puolestaan linjasi toukokuussa 2016, että Isokyrö siirretään osaksi Etelä-Pohjanmaata vuoden 2019 alussa, jolloin sote-uudistuksen oli alunperin määrä astua voimaan.

Sote-uudistuksen voimaan tuleminen kuitenkin lykkääntyi vuoteen 2021.

– Olisi kunnan kannalta kohtuutonta, että Isonkyrön maakuntavaihdos lykkääntyisi aina vuoden 2021 alkuun saakka. Asia on jo venynyt aivan liian pitkäksi johtuen sote- ja maakuntauudistuksen lykkääntymisestä, Kankaanpää sanoo.

Kunnanjohtajan mukaan maakuntavaihdoksen pitkittyminen on aiheuttanut hankaluuksia kunnan kehitykselle sekä kunnassa toimiville yrityksille. Hankaluudet koskevat Kankaanpään mukaan muun muassa maakuntakaavoitusta ja hanketoimintaa.

– Esimerkiksi Kela-kyydit Seinäjoelle suuntautuvalle taksimatkalle on menomatkan osalta tilattava Pohjanmaan tilausvälityskeskuksesta Vaasasta ja paluumatkan osalta Etelä-Pohjanmaan tilausvälityskeskukselta Seinäjoelta. Isokyröläisten taksiyrittäjien on pitänyt hankkia autoihinsa kahdet Kela-kyytien välityslaitteet ja he ovat menettäneet merkittävän osan liikevaihdostaan.