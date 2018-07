Isojoella alkaa uuden tuulivoimapuiston rakentaminen — rakennuttajana saksalainen yhtiö, joka rakentaa ilman valtion tukea

Isojoella alkaa tässä kuussa tuulivoimapuiston rakentaminen. Tuulivoimayhtiö CPC Finland allekirjoitti pitkäaikaisen sähköntoimitussopimuksen 50 megawatin tuulipuistolle Isojoella.

Lakiakankaan tuulivoima-alueelle nousee 12 Vestas-yhtiön uutta voimalaa, jotka toimitetaan paikalle kesällä 2019.

Rakennustyöt alkavat jo tässä kuussa tuulipuiston maanrakennustöillä. Kyseessä on Suomen ensimmäinen sekä markkinaehtoisesti että projektirahoituksella rakennettava tuulipuisto. CPC Finland omistaa ja ylläpitää tuulivoimapuiston itse.

– Sopimus mahdollistaa Lakiakankaan uusien voimaloiden rakentamisen Isojoella markkinaehtoisesti ilman minkäänlaisia valtion tukia. Suomessa vallitsevat erittäin hyvät tuuliolosuhteet ja parhaimmilla paikoilla tuulivoima on jo tällä hetkellä kustannustehokkain sähköntuotantomuoto, CPC Finlandin toimitusjohtaja Erik Trast kommentoi yhtiön tiedotteessa.

CPC Finland on saksalaisen CPC Germanian omistama tytäryhtiö. CPC Germania on yksi Euroopan vanhimmista tuulivoimayhtiöistä. Se on toiminut Suomessa vuodesta 2011.