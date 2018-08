”Isi käänsi tulen päälle” – Syytetty katsoi hievahtamatta poikansa videohaastattelua käräjäoikeudessa

Tulipalosta fyysisesti vahingoittumattomana selvinneen pojan oikeuspsykologiset haastattelut kuultiin oikeudessa iltapäivällä.

Perheen 3-vuotiaan pojan oikeuspsykologisessa haastattelussa tuottamaa tulipaloa koskevaa kertomusta voidaan pitää luotettavana. Näin todetaan Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian työryhmän lausunnossa, joka on yksi kirjallisista todisteista.

Syytetyn penkillä istuva isä katsoi hievahtamatta poikansa videohaastattelua, jossa tämä muun muassa kertoi juosseensa tulta pakoon ja "isin kääntäneen tulen päälle".

Poikaa on haastateltu kaksi kertaa, ensin viime vuoden lokakuussa ja toisen kerran joulukuussa. Haastatteluita käytiin läpi syyttäjän lukemina ja osaa katsottiin videolta.

– Talo oli tulessa. Letku oli päällä. Isi käänsi sen päälle. Isi käänsi tulen päälle, lapsi toisteli haastattelussa.

Haastatteluissa poika kertoi, kuinka ei voinut hengittää, koska hänelle tuli savua suuhun. Lapsi kertoi myös olleensa keittiössä äitinsä ja isänsä kanssa. Kun haastattelija kysyi, mitä hänen isänsä teki keittiössä, lapsi kertoi isän laittaneen ansoja tulelle. Pojan mukaan isällä oli ollut tulitikkuja. Poika elehti videolla, miten isä oli raapaissut tulitikkua ja sitten palo oli alkanut. Tulipalosta tuli pojan mukaan kuuma.

Seuraavaksi haastattelija kysyi pojalta, millainen olo hänen isällään oli ollut tulipalopäivän aamuna. Lapsi vastasi, että paha. Kun haastattelija kysyi tarkennusta, poika vastasi, ettei voi eikä halua kertoa enempää. Kun haastattelija vielä kysyi, mistä poika tiesi, että hänen isällään oli paha olo, poika vastasi, että se on salaisuus.

Poika myös kertoi sekä äitinsä että isänsä törmänneen seinään. Puolustus tarttui tähän: Puolustuksen mukaan menehtyneen naisen päässä ollut ruhje on voinut syntyä seinään törmäämisestä, jos pojan kertomusta pidetään uskottavana. Poika myös kertoi monikossa, että "ne" laittoivat ansat räjähtämään. Lisäksi poika kertoi, kuinka hänen isänsä oli palannut sisään etsimään äitiä. Puolustus nosti nämä seikat esiin. Syytetyn puolustaja Dani Palviainen totesi, että jos pojan haastatteluita pidetään luotettavina, myös puolustuksen kannalta eduksi olevat asiat on huomioitava ja niitä on pidettävä luotettavina.

Syyttäjän mukaan hypoteesi siitä, että mies on sytyttänyt tulipalon, saa tukea pojan oikeuspsykologisista haastatteluista.

– Asiantuntijat ovat arvioineet lapsen kertomuksen luotettavuutta ja päätyneet siihen, että pojan kertomusta voidaan pitää luotettavana, syyttäjä Kimmo Lampinen totesi.