Iltalehti: Seinäjoen festivaaleilla eniten rähinöitä - "Ei tuo kiva tilasto ole"

Suomen pahimmat rähinäfestivaalit järjestetään Seinäjoella. Näin kertoo Iltalehden tekemä selvitys.

Lehti tutki parinkymmenen suurimman festivaalin aiheuttamat poliisitehtävät ja virkavallan kirjaamat väkivaltatehtävät juhlien ajalta. Kummassakin tilastossa kyseenalaisen kärkipaikan saa kirkkaasti Tangomarkkinat.

Provinssi työllistää poliisia festivaaleista kolmanneksi eniten. Vakivaltatehtävissä sijoitus nousee vielä pykälällä.

Tangomarkkinat on aiheuttanut vuosittain keskimäärin yli sata poliisitehtävää, kun esimerkiksi Ruisrockissa luku on neljä. Väkivaltatapauksia seinäjokelaisfestivaaleilla on kolminkertainen määrä seuraavilla sijoilla oleviin tapahtumiin.

Vertailu on kuitenkin korkeintaan suuntaa-antava, sillä Pohjanmaan poliisi tilastoi tangoalueeksi koko keskustan, kun monessa muussa juhlassa luvut lasketaan vain tapahtuma-alueelta. Myös festivaalien kesto vaihtelee.

Provinssin toimitusjohtaja Marko Kivelä myöntää kuitenkin Iltalehdelle tilaston karuuden ja yllätyksellisyyden.

– Ei tuo kiva tilasto ole. Teemme parhaamme, että tilanteita ennaltaehkäistäisiin paremmin, kommentoi Kivelä haastattelussa.

Toimitusjohtaja muistuttaa, että 65 000 kävijän Provinssi on festivaaleista suurimpia, joten nyrkkitappeluun joutuminen on harvinaista. Kivelän mukaan valtaosa tapauksista sattuu festivaalialueen liepeillä, jossa majailevat ihmiset, joilla ei ole aikomustakaan ostaa lippua tapahtumaan.

Lääkkeeksi Kivelä esittää tapahtumakaupungin poliisille lisäresursseja, jolloin virkavalta pystyisi nykyistä paremmin puuttumaan häiriökäyttäytymiseen.

Hyvin Iltalehden vertailussa pärjäävät sen sijaan esimerkiksi raskaan rockin tapahtumat, kuten Kauhajoen Nummirock.

Hevijuhlilla virkavalta joutuu vierailemaan vain harvakseltaan ja väkivaltatapaukset ovat yksittäisiä.