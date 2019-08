Ilta-Sanomat: Vesa Keskinen haluaa ostaa Turun korkeimman rakennuksen – ”Tarjoan siitä kuitenkin miljoonan... senteissä”

Tuurin kyläkauppias Vesa Keskinen haluaa ostaa Turussa sijaitsevan tornin, jota kukaan ei ole huolinut, uutisoi Ilta-Sanomat .

Tornin omistaa Telia Towers Finland Oyj, joka on Ilta-Sanomien mukaan halukas myymään tornin. Lehden tietojen mukaan sitä on tarjottu Turun kaupungille jopa ilmaiseksi, mutta kaupunki ei ole ollut siitä kiinnostunut. 1960-luvulla rakennettu Pääskyvuoren torni on Turun korkein rakennus.

Keskinen ilmoittautui halukkaaksi tornin ostajaksi.

– Monen mielestä varmaan tuntuu tyhmältä tarjota siitä euroa enempää. Tarjoan siitä kuitenkin miljoonan... senteissä. Miljoona senttiä on 10 000 euroa, Keskinen kommentoi Ilta-Sanomille.

Keskinen ei ole toistaiseksi vielä paljastanut, millaiseen käyttöön hän on tornia kaavaillut.