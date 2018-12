Ilmoittautuminen opistojen kevätkursseille avautuu pian - hyvinvointibuumi jyllää, jopa hiljentymiskurssia toivottu

Mietitkö, mitä haluaisit keväällä harrastaa? Aloittaisitko jotakin aivan uutta?

Vaasa-opisto julkaisi kevään kurssiesitteensä perjantaina ja kursseille ilmoittautuminen avautuu opiston internet-sivulla heti uudenvuoden jälkeen, keskiviikkona 2. tammikuuta kello 13.

Nopeus on valttia: suosituimmat kurssit täyttyvät yleensä muutamissa minuuteissa ilmoittautumisen avauduttua. Niille haluavien ei kannata jahkailla.

Mustasaaren aikuisopisto julkaisee kevään esitteensä välipäivinä, torstaina 27. joulukuuta. Ilmoittautumisaika kursseille alkaa torstaina 3. tammikuuta kello 9.

Seinäjoella kansalaisopiston joillekin kevään kursseille voi vielä ilmoittautua, jos hajapaikkoja on jäljellä.

Hyvinvointi kiinnostaa entistä enemmän

Vaasa-opiston tuore esite paljastaa selvän trendin: hyvinvointiin liittyvät kurssit ovat entistä kovemmassa nosteessa. Niiden osuus kurssivalikoimassa on yllättävän suuri.

Kyse on vastaamisesta kysyntään, Vaasa-opiston rehtori Sannasirkku Autio sanoo.

– Kysyntä hyvinvointikursseja kohtaan on kiivas. Meiltä on toivottu jopa hiljentymiskursseja. Kiinnostavaa on, että toivetta on tullut lapsiperheen vanhemmilta Kyrönmaalta. Ihmisten vapaa-aika on kortilla, kun työmatkat ovat pitkiä ja lasten harrastukset pannaan usein etusijalle. Joskus niihinkin on pitkä matka. Työelämä vie nykyihmistä kuin pässiä narusta, Autio pohdiskelee.

Hyvinvointikurssit katkaisevat hektisen arjen:

– Hyvinvointikursseissa on sekin piirre, että niillä saa olla hetken rauhassa itsensä kanssa, joskin ryhmässä.

Kirjoittaminenkin tukee hyvinvointia

Hyvinvointia tukevia kursseja on moneen lähtöön. Osa kursseista liittyy käsillä tekemiseen, ruokavalioon, painonhallintaan, terveysliikuntaan, tanssimiseen tai itsehoitoon, toiset ovat hyvinvointia psyykkisesti tukevia.

Esimerkiksi reiki-kursseilla ja tunnekoulussa hoivataan itseä tai muita. Luennoilla teemoina ovat rentoutuminen, mentaalivalmennus, lepo, terveys, energisoiva ajattelu, kauneus ja hyvä uni. Mukana ovat myös suositut jooga-, pilates- ja kehonhuoltokurssit.

Jotkut kursseista liittyvät hyvinvointiin kiertoteitse. Sellaisia ovat esimerkiksi taide- ja kirjoittajaryhmät. Uutena alkaa muun muassa Satu Grönroosin vetämä proosaryhmä.

– Myös kädentaidot ovat hyvinvointia: tuntoaistia hyväksikäyttävä haptinen aistimus, materiaalin koskettelu ja työstäminen käsillä hivelevät aivoissa mielihyväkeskusta, ihan kuten fyysinenkin koskettelu. Käsillä tekeminen antaa aikaa ja tilaa omille ajatuksille, pohdinnoille ja rauhoittumiselle, Autio muistuttaa.