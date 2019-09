Ilmajoki-lehti: Syövyttävää happoa levisi liikenneympyrään Ilmajoella

Ilmajoella on tapahtunut keskiviikkona aamupäivällä vaarallisen aineen onnettomuus. Kaksi säiliötä syövyttävää muurahaishappoa levisi keskustan liikenneympyrään, kertoo Ilmajoki-lehti.

Lehden FB-päivityksen mukaan Kauppatien ja Palotien risteyksessä oleva liikenneympyrä on suljettu ja alue on eristetty 25 metrin turvaetäisyydellä. Muurahaishappo on syövyttävää ja pahanhajuista.

Pelastuslaitos on aloittanut hapon imeyttämisen imeytysaineeseen.

Vielä ei tiedetä, miten happosäiliöt ovat päätyneet tielle.

Pelastuslaitos ei ole toistaiseksi vastannut toimituksen yhteydenottoihin.