Illan X-Faxtorissa on mukana myös eteläpohjalaislähtöisiä muusikkoja

Etelä-Pohjanmaa on edustettuna tänä iltana nähtävässä X-Faxtor Suomi -laulukilpailussa.

Jyväskyläläinen hard rock -bändi Nuclear Nightshift kisaa neljän parhaan yhtyeen paikasta X-Factorin tuolivaiheessa tänään sunnuntaina kello 19.30 alkaen MTV3-kanavalla.

Bändin laulaja Milka Uusitalo on kotoisin Isojoelta ja basisti Kyösti Kokko Alajärveltä.

Nuclear Nightshift esittää illan ohjelmassa oman kappaleensa, joka kantaa nimeä Fake Ones Need to Go.

Yhtye joutui ohjelman kuvauksissa uuteen tilanteeseen, sillä bändien piti esittää kappaleensa akustisesti. Kovaäänistä hard rockia soittavan bändin piti sovittaa kappaleensa televisioesiintymistä varten kokonaan uudelleen.

Uusitalon ja Kokon lisäksi bändissä ovat mukana Juha-Matti Berg kitarassa ja Olli Happonen rummuissa.