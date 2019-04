IL: Rattijuopumuksia, pahoinpitelyjä, ampuma-aserikos, petos, vapaudenriisto... 13 kansanedustajaehdokasta Vaasan vaalipiiristä tuomittu rikoksesta – Katso lista täältä

13 kansanedustajaehdokasta Vaasan vaalipiiristä on tuomittu rikoksesta vuodesta 2012 alkaen, kertoo Iltalehti.

Iltalehti on julkaissut tänään torstaina kaikkien vuosina 2012–2019 rikoksesta tuomittujen kansanedustajaehdokkaiden nimet ja rikokset, joista tuomio on saatu.

Vaasan vaalipiirin ainoa tänä aikana vankeustuomion saanut kansanedustajaehdokas on kansalaispuolueen Kimmo Toroska. Hänet on tuomittu 50 päivän ehdolliseen vankeuteen ja 25 päiväsakkoon törkeästä rattijuopumuksesta vuonna 2016.

Muut tuomion saaneet on tuomittu päiväsakkoihin. Tuomion saaneet ehdokkaat Vaasan vaalipiiristä on listattu jutun loppuun.

Koko Suomessa rikoksesta on tuomittu 125 kansanedustajaehdokasta kahdeksan viime vuoden aikana. Eniten rikoksesta tuomittuja ehdokkaita on seitsemän tähden liikkeellä, jonka ehdokkaista 18 on tuomittu rikoksesta.

Iltalehti kertoo julkaisseensa tiedot, koska kansanedustajan tehtävä on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä. Ennen vuotta 2012 annettuja tuomioita ei ollut teknisesti mahdollista saada selvitykseen mukaan.

Vaasan vaalipiirin ehdokkaiden rikostuomiot vuosilta 2012–2019

– Juurakko Petri Mika Juhani (ps.). 2013. Vaalilahjonta, yritetty yllytys perättömään lausumaan. 30 päiväsakkoa.

– Kangastie Jukka Markus (ps.). 2017. Ampuma-aserikos. 15 päiväsakkoa.

– Knaapila Noora Marjut (vas.). 2016. Petos. 35 päiväsakkoa.

– Leppänen Janne Markus (ps.). 2013. Liikennerikkomus, ajoneuvorikkomus. 8 päiväsakkoa.

– Lähdesmäki Juhana Raimo (kd.). 2016. Liikenneturvallisuuden vaarantaminen. 18 päiväsakkoa.

– Marttala Lassi Taneli (pir.). 2015. Rattijuopumus. 50 päiväsakkoa.

– Mäkynen Harry Jukka (ps.). 2017. Pahoinpitely. 50 päiväsakkoa.

– Nieminen Henri Juhani (stl.) 2013. Petos, pahoinpitely. 60 päiväsakkoa.

– Teerikangas Anni Tuulikki (vihr.). 2013. Rattijuopumus. 40 päiväsakkoa.

– Toroska Kimmo Kalevi (kp.). 2016. Törkeä rattijuopumus. 50 päivää ehdollista vankeutta + 25 päiväsakkoa.

– Valtamäki Erkki Johannes (ps.). 2017. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan. 45 päiväsakkoa.

– Veintie Ville Oskari (skp.). 2017. Rattijuopumus, liikenneturvallisuuden vaarantaminen. 45 päiväsakkoa. Huumausainerikos. 25 päiväsakkoa.

– Välimäki Voitto Johannes (val.). 2014. Vapaudenriisto. 60 päiväsakkoa.

EDIT 4.4.2019 kello 10.08 Otsikkoa muokattu.