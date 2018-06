Ideaparkin teko alkoi Seinäjoella – kauppakeskus avaa ovensa marraskuussa 2019

Seinäjoen Ideaparkin rakennustyöt ovat alkaneet torstaina. Viimeisetkin maapohjaan liittyvät suunnittelumuutokset ovat valmistuneet.

Sukari Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tuomas Henttulan mukaan rakennusurakasta on allekirjoitettu KVR-urakkasopimus Rakennusliike Lehto Oy:n kanssa.

– Kauppakeskuksen avajaiset pidetään marraskuussa 2019. Valmistuessaan se on kokonaispinta-alaltaan noin seitsemän hehtaarin kokoinen. Laajennusvaraa tontilla on vielä 10 hehtaariin asti.

Seinäjoen Ideaparkista saa tilansa yli 100 liikettä kaikilta eri toimialoilta. Kauppakeskukseen tulee suuri muun muassa sisähuvipuisto, sport-/viihdekeskus, tapahtumien järjestämiseen tarkoitettu Keskusareena, päiväkoti, yksityisiä palveluita, apteekki, kahviloita ja ravintoloita.

– Liiketiloista noin 70 prosenttia on jo vuokrattu ja pienempien tilojen vuokraus on parhaillaan käynnissä.

Hanke työllistää rakennusvaiheessa noin 200 henkilöä ja valmistuessaan noin tuhat.

Kokonaisinvestointi nousee kaikkiaan noin 100 miljoonan euron luokkaan. Hankkeen toteuttaa Koy Seinäjoen Ideapark, joka on Sukari Invest Oy:n tytäryhtiö.

Henttula on vakuuttunut Seinäjoen Ideaparkin menestyksestä.

– Seinäjoen markkina-alue on todella vahva. Tunnin ajomatkan päässä on vajaa 300 000 asukasta ja ostovoima on erinomainen.

Henttula uskoo, että kauppakeskus houkuttelee asiakkaita myös kauempaa.

Kauppakeskukseen tulevista liikkeistä tiedotetaan Henttulan mukaan erikseen myöhemmin.