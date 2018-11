I-Mediat Oy laajentaa tarjontaansa digitaalisiin mainostauluihin

NHL-unelman voi toteuttaa, vaikka pelitaidot eivät riittäisikään – pohjalaismies ponnisti pomoksi Philadelphiaan

Jalasjärveläislähtöisen Ilkka Kortesluoman tehtävänä on varmistaa, että Philadelphiassa halli on täynnä katsojia. Kortesluoma on NHL-joukkue Philadelphia Flyersin organisaatiossa Senior Director of Sales. Lue lisää