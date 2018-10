Historiallinen päätös: HalpaHallin myymälät palvelevat asiakkaita jatkossa myös sunnuntaisin

Uudella mobiilisovelluksella voi tilata lastenhoitoapua kotiin – Heinäkuussa lanseerattu palvelu toimii myös Vaasassa

Lastenhoitopalveluiden ja vuorohoidon lisääntynyt tarve on synnyttänyt uudenlaisia ratkaisuja. Yksi näistä on ranskalainen lastenhoitoon erikoistunut Yoopies -palvelu, joka rantautui Suomeen heinäkuussa, ja on kerännyt käyttäjiä nyt myös Vaasan alueelta. Lue lisää