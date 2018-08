Hietasaaren uimarannalta löydetty ulosteperäisiä kolibakteereja – Uimakielto voimassa toistaiseksi

Kurikka maakunnan ykkönen aurinkopaneelien määrässä

Kurikka on Etelä-Pohjanmaan aurinkovoimaisin paikkakunta. Kaupungissa on 99 Carunan asiakasta, joilla on käytössään aurinkopaneelit. Toiseksi eniten paneeleita on Kauhajoella (40 paneelijärjestelmää) ja kolmanneksi eniten Ilmajoella (31 järjestelmää). Koko maan tilastoissa Kurikka sijoittuu kymmenenneksi. Lue lisää