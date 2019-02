Herättäjä-Yhdistys lopettaa kirjakaupan Lapualla ja laittaa Kosolan talon myyntiin – syynä kivijalkakaupoille tuttu ongelma

Seinäjoen säätila torstaina: karkkisadealue ripottelee iltapäivällä keskustassa – näin saderintama etenee

Torstaina on se päivä. Päivä, jota on odotettu ja suunniteltu jopa useita vuosia. Päivä, jolloin lukio-opintojaan viimeistelevän on aika hyvästellä koulu ja suunnata katseet tiukasti kohti ylioppilaskirjoituksia. Lue lisää