Henriksson: Susitilanne Pohjanmaalla on kestämätön – Miksi porolla on ihmistä parempi suoja susia vastaan?

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan susien kaatamiseen tulisi olla samat säännöt koko Suomessa.

– Susitilanne Pohjanmaalla on kestämätön. Hallitus ja viranomaiset eivät ole onnistuneet ratkaisemaan tilannetta. Pohjanmaalaiset joutuvat elämään jatkuvassa pelossa. Susi vaikuttaa yhä suuremmissa määrin ihmisten arkeen. Revittyjä kotieläimiä, erityisjärjestelyjä lasten koulukuljetuksissa ja pelko kulkea ulkona ovat vain muutama esimerkki siitä, miten vakava tilanne on.

– Suden kaatoluvan saamisen on tultava helpommaksi. Puolueeni ja minä katsomme, että Pohjanmaalla ja muualla Suomessa tulisi olla samat säännöt kuin poronhoitoalueella Lapissa. On täysin perusteltua, että poronhoitoalueella on kevyempi lupamenettely. Mutta jotain on pahasti pielessä, jos porolla on parempi suoja kuin sekä maaseudulla että taajamissa asuvilla ihmisillä Pohjanmaalla.

RKP:n puoluekokous päätti kesällä, että puolue tekee työtä sen puolesta, että susi tule koko Suomessa siirtää EU:n luontodirektiivin liitteestä 4 liitteeseen 5, joka on voimassa poronhoitoalueella.