Henriksson keskusteli ministerin kanssa lääkärihelikopterista – "Meren läheisyys vaikuttaa onnettomuusriskiin, helikopteri olisi luonnollista sijoittaa Vaasaan"

RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson on keskustellut perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon kanssa Pohjanmaan lääkärihelikopterista.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdotti elokuussa, että helikopterin tukikohta sijoitettaisiin Seinäjoelle.

– On hyvä, että vanhaan Vaasan lääniin ehdotetaan lääkärihelikopteria, mutta itse selvityksessä on kuitenkin puutteita. Siinä on keskitytty mantereella tapahtuvaan pelastustoimintaan, eikä otettu huomioon sitä tosiasiaa, että meren läheisyys vaikuttaa onnettomuusriskiin Pohjanmaalla. Rannikolla on sekä erityisiä tarpeita että merkittävää teollisuutta. Muun muassa siksi olisi luonnollista sijoittaa lääkärihelikopteri Vaasaan, Henriksson sanoo.

– Siksi olen tehnyt esityksen ministeri Saarikolle siitä, että työryhmän raporttia täydennettäisiin tältä osin ja että esitettäisiin vaihtoehtoja, joilla saataisiin toimiva meripelastusjärjestelmä. Yhtenä mahdollisuutena voisi toimia yhdistelmähelikopteri, jota voitaisiin käyttää sekä ensihoidossa että meripelastuksessa. Meillä oli oikein hyvä ja rakentava keskustelu ministerin kanssa, hän jatkaa.

Henriksson toteaa, että pohjimmiltaan kyse on potilasturvallisuudesta ja ihmiselämästä.

– Ensihoidon saatavuus pitää turvata kaikille, riippumatta asuinpaikasta.