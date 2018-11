Yle: Valtatie 8 kokonaan runkoliikenneverkkoon

Ensimmäinen healthy kids -teemasta innoituksensa saanut yritys Seinäjoelle

Seinäjoelle on perustettu ensimmäinen healthy kids -teemasta innoituksensa saanutyritys, jonka tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Into Seinäjoki on osakkaana mukana HabITude Oy:ssä, jonka ensimmäinen kaupallinen tuote on OnniWay-mobiilisovellus. Lue lisää