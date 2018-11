Haryy Wallin: Korjausvelka myöhästyttää junia toistuvasti

SEINÄJOKI

Kansanedustaja Harry Wallin ( sd. ) toivoisi lisää investointeja turva- ja opastinlaitteiden modernisointiin.

– Ensi hallituskaudella Suomen turvalaitejärjestelmä on uudistettava nykyaikaan. Suomi on jäänyt jälkeen kansainvälisestä kehityksestä ja järjestelmä on digitalisoitava, Wallin toteaa.

Junien myöhästelyn suurimmaksi syyksi on kerrottu Liikenneviraston hallinnoiman rataverkon ja laitteiston viat.

Wallinin mukaan noin 2,5 miljardin arvoiseksi arvioidusta korjausvelasta 40% on raiteilla.

– Korjausvelan vuoksi rataverkosta ei saada kaikkea hyötyä nopeus- ja painorajoitusten vuoksi. Teknisten ongelmien lisäksi rataverkon häiriöherkkyyttä lisäävät vanhentuneet turva- ja asetinlaitteet, joista vanhimmat ovat 60-luvulta.

Wallinia harmittaa asiakkaiden ja henkilökunnan puolesta.

– Toistuvat viat syövät raideliikenteen luottamusta, vaikka Suomessa asiat ovatkin kansainvälisessä vertailussa hyvällä tolalla.