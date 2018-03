Haku Vaasan yliopistoon käynnistyy: Kandidaattiohjelmiin 100 opiskelupaikkaa lisää

Kevään haku Vaasan yliopiston kandidaattiohjelmiin ja suomenkielisiin maisteriohjelmiin alkaa keskiviikkona 14. maaliskuuta.

Vaasan yliopistossa on tarjolla hallintotieteiden, energia- ja informaatiotekniikan, kauppatieteiden, tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen sekä viestintätieteiden kandidaattiohjelmat.

Tänä vuonna kandidaattiohjelmissa on 100 opiskelupaikkaa viimevuotista enemmän, yhteensä 560. Paikkoja on lisätty eniten kauppatieteissä, jossa on nyt 335 aloituspaikkaa. Aloituspaikoista 70 prosenttia on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Vaasan ja Tampereen yliopistot aloittavat tänä keväänä hallintotieteiden yhteisvalinnan, jossa samoilla valintaperusteilla ja valintakokeella voi hakea molempiin yliopistoihin. Vaasan yliopisto on jo mukana myös kauppatieteellisen alan sekä diplomi-insinöörikoulutuksen yhteisvalinnoissa.

Myös haku Vaasan yliopiston syksyllä 2018 alkaviin suomenkielisiin maisteriopintoihin alkaa keskiviikkona 14. maaliskuuta. Haussa on yksitoista maisteriohjelmaa hallintotieteiden, kauppatieteiden, tekniikan ja viestintätieteiden alalla.

Lisäksi erillishaussa voi hakea tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön kolmeen englanninkieliseen maisteriohjelmaan, ktm- ja di-tutkintoihin.

Hakeminen tapahtuu sähköisesti korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika päättyy keskiviikkona 28.3. klo 15.00.

Hakuohjeet ja valintaperusteet kandidaatti- ja maisteriohjelmiin löytyvät yliopiston verkkosivulta www.univaasa.fi/hakijat sekä Opintopolku-palvelusta osoitteesta www.opintopolku.fi.