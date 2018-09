Seamk sai ministeriöltä muhkean rahapotin – tavoitteena lisää startuppeja ja kasvua digitalisaation ja tekoälyn avulla

Opetus- ja kulttuuriministeriö (okm) rahoittaa 769 000 eurolla Seinäjoen ammattikorkeakoulun (Seamk) ja Satakunnan ammattikorkeakoulun (samk) yhteistä hanketta "More Startups and Growth through Digitalisation and Artificial Intelligence". Lue lisää