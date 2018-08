Foodwest rakentaa uudet toimitilat Seinäjoen Rovekseen: Noin 1 700 neliön suuruinen rakennusprojekti käynnistyy jo tänä syksynä

Elintarvikealan kehitysyhtiö Foodwest investoi uusiin toimitiloihin Seinäjoella.

Yhtiön mukaan investoinnin takana on suomalaisen elintarviketeollisuuden hyvä vire

– Seinäjoelle ruokaprovinssin ytimeen ensi vuonna valmistuva toimitila ja koetehdas vahvistavat asiantuntijayrityksen asemaa elintarvikealan osaamisen huippuyksikkönä myös kansainvälisesti, Foodwestin tiedotteessa todetaan.

Foodwest Oy laittaa oman panoksensa Suomen elintarvikealan kehitykseen investoimalla reilut neljä miljoonaa euroa uuteen toimitilaan Seinäjoen Rovekseen. Noin 1 700 neliön suuruinen rakennusprojekti käynnistyy jo tänä syksynä.

– Olemme viime vuosien aikana kehittäneet toimintaamme ja saaneet lukuisia mielenkiintoisia yhteistyökumppaneita. Nykyaikaiset toimitilat luovat meille paremmat mahdollisuudet palvella asiakkaitamme ja kasvattaa osaamisen pääomaa, toimitusjohtaja Karri Kunnas iloitsee.

Foodwestin hallituksen puheenjohtaja Merja Leino pitää uuden toimitilan rakentamista ehdottomana edellytyksenä Foodwestin tulevaisuuden kasvulle.

– Foodwest on kehitysyhtiö, jonka pääasiallisena tehtävänä on auttaa ja kehittää asiakasyritysten liiketoimintaa. Tarve ja kysyntä Foodwestin palveluille on kasvava. Uudella toimitilalla halutaan vastata kasvavaan kysyntään, hän toteaa.

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki pitää uutista Foodwestin uudesta toimitilasta hartaasti odotettuna. Se vahvistaa asiantuntijayrityksen asemaa valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.

– Seinäjoella on henkistä tilaa juuri tämän tyyppiselle toiminnalle. Foodwestin toimitalo tulee Seinäjoen ruokatoiminnot yhdistävän Ruokatalon naapuriin ja tuo näin synergiaetuja. Foodwestin uusi investointi vahvistaakin Roveksen yritysaluetta myös ruokaketjun vahvana ja vetovoimaisena keskittymänä. Puhumattakaan siitä, miten Foodwest pystyy palvelemaan entistä paremmin sekä alueellisesti ja valtakunnallisesti elintarvikeyrityksiä, Rasinmäki vakuuttaa.

Foodwestin uuden toimitilan urakoitsijana toimii Jake Rakennus Oy ja tilaajana Seinäjoen Yrityskiinteistöt Oy.