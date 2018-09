Fimea esittää yhden uuden apteekin perustamista Seinäjoen keskustaajamaan

30 vuotta jatkunut kehitys nakertaa Etelä-Pohjanmaan kasvumahdollisuuksia – asiantuntija pitää ”miesten ja naisten töitä” ongelmana

Etelä-Pohjanmaan liiton kunta-asiamies Marko Rossinen on löytänyt tilastoista hätkähdyttävän tiedon. Etelä-Pohjanmaalla on työvoimaa vähemmän kuin pahimman laman aikaan 1990-luvun puolivälissä. Työvoima tarkoittaa työllisten ja työttömien yhteismäärää. Rossinen on koostanut pitkän ajan kehityksen Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta. Lue lisää