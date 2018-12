FestiVillan ohjelmisto on valmis – Myös nämä kotimaiset nimet tähdittävät vaasalaista kaupunkifestivaalia

Festivillan ohjelmisto on saatu valmiiksi. Tapahtuman pääesiintyjäksi varmistui marraskuussa The Rasmus ja nyt esiintyjiksi on julkaistu myös Ellips, Anssi Kela, Teleks ja Fredrik Furu.

– Olemme rakentaneet vaasalaisyleisölle paketin, josta löytyy jotakin jokaiselle popin ja rockin ystävälle. Artisteiltamme löytyy nostalgiaa ja niitä kaikkien rakastamia kertosäkeitä, mutta kaikki myös luovat edelleen uutta musiikkia – niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi laulettuna, kertoo FestiVillan promoottori Timo Tiilikka .

Ellips on Ellin askel eteenpäin

2010-luvun menestyneimmän kotimaisen rockyhtyeen Haloo Helsingin päätös jäädä tauolle vuoteen 2021 asti kirpaisi monia faneja, mutta lokakuussa radiohiljaisuuden rikkoi lupaava uutinen. Solisti Elli Haloo aikoo käyttää tauon tekemällä musiikkia sooloartistina nimellä Ellips. Esikoisalbumin äänitykset ovat parhaillaan täydessä vauhdissa ja esimakua siltä kuullaan tammikuun puolivälissä. Ensimmäistä kertaa Elli nousee sooloartistina lavalle pääsiäisenä Kuopiossa.

Positiivisuus nosti Anssi Kelan takaisin huipulle

Anssi Kela ponkaisi suomalaisen pop-musiikin eturiviin vuonna 2001 julkaistulla Nummela-esikoisalbumillaan. Hiteissä kuten Mikan faijan BMW, Puistossa ja Nummela oli yhdistelty akustista kitaraa, hip-hopilta kuulostavia rumpubiittejä ja aikuistuvan nuoren miehen kertomuksia aivan uudella tavalla. Nummelasta tulikin suoranainen sukupolvikokemus ja Kelasta multiplatinaa myynyt festivaalien yleisömagneetti.

Vuosikymmenen vaihtuessa Kelan ura käväisi aallonpohjassa, mutta vuonna 2013 julkaistu Levoton tyttö aloitti uuden komean nousun. Kappale ja sitä seurannut albumi esittelivät paineista vapautuneen Anssi Kelan, joka oli sysännyt synkkyyden syrjään ja päästänyt sisäisen syntikkapopparinsa valloilleen. Kelan uusin albumi Ääriviivoja julkaistiin syyskuussa 2018.

Sielukkaita lauluja suomeksi ja ruotsiksi

Teleks on Markus Koskisen ja Pepe Johanssonin vuonna 2000 perustama popyhtye, joka tunnetaan mm. kappaleista Tuulilasin nurkkaan ja Siivet. Kaksikko on luonnehtinut itseään suomipopin suureksi tuntemattomaksi: vaikka hittibiisit tunnistetaan kaikkialla, miehet biisien takana ovat esiintyneet julkisuudessa melko vähän. Yhtye palasi loppuvuodesta 2018 pieneltä tauolta ja julkaisi Ikean kuvasto -nimisen singlen.

Pietarsaaresta kotoisin oleva, mutta vaasalaisten omaksi pojakseen ottama Fredrik Furu on monipuolinen laulaja-lauluntekijä, joka on luonut menestyksekästä soolouraansa niin Suomessa, Ruotsissa kuin Yhdysvalloissakin. Tiivistä pohjoismaista yhteistyötä Tukholman musiikkipiirien ykkösketjun kanssa tekevän “Feekin" viimeisin single Dum Dum Dum on vallannut myös suomenkielisiä radioaaltoja heti julkaisunsa jälkeen loppuvuodesta 2018.