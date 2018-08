Etelä-Pohjanmaalla tavoitellaan kansainvälistä työvoimaa – taustalla maakunnan kasvava työntekijäpula

Etelä-Pohjanmaalla pyritään ehkäisemään kasvavaa työvoimavajetta kansainvälisin keinoin. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan liitto, ELY-keskus sekä Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin hankkeen tavoitteena on edistää alueella työperäistä maahanmuuttoa, kehittää viranomaisten ja yritysten yhteistyötä kansainvälisissä rekrytointiprosesseissa sekä parantaa maahanmuuttajien työllistämistä Etelä-Pohjanmaalla. Kahdeksan kuukauden mittainen hanke ulottuu huhtikuun alusta marraskuun loppuun saakka.

Lapualla järjestetään elokuun viimeisenä päivänä yrittäjien välinen vertaistukitapaaminen. Tapahtuman tarkoituksena on jakaa yrittäjien kesken tietoa kansainvälisen työvoiman palkkaamiseen ja työsuhteeseen liittyen.

Maakunnassa työvoimapula useilla aloilla

Hankkeen taustalla on työvoiman kysynnän kasvaminen Etelä-Pohjanmaalla.

Työttömyys laskee alueella nopeasti. Samalla kuitenkin työikäisen väestön eli 15–64-vuotiaiden suhteellinen osuus väestöstä on laskussa. Osaavasta työvoimasta on pulaa useilla ammattialoilla.

– Uuden työvoiman rekrytointi erityisesti Etelä-Pohjanmaalle ja maaseutumaisiin kuntiin on suuri haaste. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksen mukaan lähes 40 prosenttia eteläpohjalaisista toimipaikoista on kokenut vaikeuksia työvoiman hankinnassa. Väestön huoltosuhteen kasvaessa ja kotimaisen työvoiman tarjonnan vähentyessä tarvitaan työvoimavajeen paikkaamiseen työperäistä maahanmuuttoa. Työperäisiä maahanmuuttajia täytyy pystyä houkuttelemaan maaseudulle, sillä vaarana on ulkomaisen työvoiman sijoittuminen kaupunkeihin ja erityisesti pääkaupunkiseudulle, Seamkin tiedotteessa kerrotaan.

Hanke on ensimmäinen laatuaan Seinäjoen ammattikorkeakoululle. Oppilaitoksen 5 000 opiskelijasta kansainvälisiä opiskelijoita on noin kymmenen prosenttia.

