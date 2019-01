Etelä-Pohjanmaa saamassa junaliikenteen kokeilun

Liikenne- ja viestintäministeriö on valinnut Etelä-Pohjanmaan yhdeksi alueeksi, jonka alueellisen junaliikenteen kokeiluhanke etenee jatkosuunnitteluun.

Etelä-Pohjanmaan hakemuksesta soveltuvimmaksi kohteeksi ministeriö arvioi liikenteen Seinäjoen ja Ähtärin välillä. Jatkosuunnittelussa keskitytään taajamajunaliikenteen kehittämiseen kaupunkien välillä.

– Olemme erittäin iloisia siitä, että maakuntamme on hyväkysytty mukaan junaliikennekokeiluun. Harmillista on se, että pilotti rajataan yksinomaan välille Seinäjoki–Ähtäri, koska erityisesti matkailu- ja opiskeluliikenne ulottuu Jyväskylään saakka, toteaa vs. maakuntajohtaja Antti Saartenoja tiedotteessa.

Pilotissa on tarkoitus selvittää käytännössä, millaisia vaikutuksia alueiden omista lähtökohdista suunnitellulla aikataulurakenteella on kustannuksiin ja matkustusmääriin. Etelä-Pohjanmaan liiton mukaan Seinäjoki–Ähtäri-yhteysvälillä on mahdollisuuksia kasvattaa matkustusmääriä erityisesti työ- ja opiskeluliikenteessä, sillä nykyinen vuorotarjonta ei mahdollista riittävällä tavalla liikkumista. Myös matkailuliikenteessä on merkittävää kehittämispotentiaalia. VR:n mukaan Seinäjoki–Ähtäri-yhteysvälin osalta ratakapasiteetti on riittävä nykyisellä kalustolla ja vuoroja voitaisiin lisätä kyseessä olevalle välille esimerkiksi aamuun ja iltapäivään.

Vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä Etelä-Pohjanmaan liitosta huomauttaa, että jatkosuunnitteluun pääseminen ei ole kuitenkaan vielä tae toteutuksesta. Lopulliset pilottikohteet päätetään myöhemmin tänä keväänä.

Suunnitteluun osallistuvat ministeriön ja valittujen alueiden lisäksi Väylävirasto ja VR-Yhtymä Oy.