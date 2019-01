Esa Niemistö Ilmajoelta ehdolle eduskuntavaaleihin Sinisen tulevaisuuden listalta

Sinisen Tulevaisuuden, Pohjanmaan Siniset piirin hallitus on nimennyt eduskuntavaalien ehdokkaaksi osastonhoitaja Esa Niemistön Ilmajoelta, piiri tiedottaa.

Koulutukseltaan Niemistö on erikoissairaanhoitaja.

Esa Niemistö on toiminut perussuomalaisena kunnallispolitiikassa vuodesta 2008 alkaen.

Hän on kolmannen kauden kunnanvaltuutettu Ilmajoella ja ollut myös valtuustoryhmän puheenjohtajana.

Niemistö on maakuntavaltuuston jäsen ja hän on toiminut JIK – peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnassa. Hän on osallistunut kunnanhallituksen toimintaan ja toiminut sekä teknisessä lautakunnassa että koulutus- ja opetuslautakunnassa.