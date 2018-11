Ensimmäinen healthy kids -teemasta innoituksensa saanut yritys Seinäjoelle

Seinäjoelle on perustettu ensimmäinen healthy kids -teemasta innoituksensa saanutyritys, jonka tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Into Seinäjoki on osakkaana mukana HabITude Oy:ssä, jonka ensimmäinen kaupallinen tuote on OnniWay-mobiilisovellus.

- Tämä on hieno hetki. Seinäjoella on panostettu paljon lasten hyvinvoinnin tukemiseen ja kaupunki on kerännyt healthy kids -konseptilla kansainvälistä tunnustusta. Nyt on aika yritysten tulla mukaan ja alkaa hyödyntää kertynyttä osaamista ja globaalia bisnespotentiaalia, toimitusjohtaja Hannu Kantonen Into Seinäjoesta kertoo.

Inton lisäksi osakkaina HabITudessa ovat seinäjokelaiset yrittäjät Kyle Mulholland, Emmi Kangas ja Suvi Talvitie. Into on mukana start up -vaiheessa. Myöhemmin tarkoituksena on ottaa mukaan sijoittajia, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan vastaan lasten ja nuorten terveyttä uhkaavien globaalien ongelmien haasteet ja sijoittamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia parantaviin uusiin ja skaalautuviin digitaalisiin ratkaisuihin.

Mobiilisovellus aktivoi

OnniWay on digitaalinen mobiilisovellus lasten aktivoimiseen ja voimaannuttamiseen koulupäivien aikana. Sovellus tarjoaa yksinkertaisen, tehokkaan ja vain hieman aikaa tarvitsevan työkalun opettajille ympäri maailman. Sovellus edistää terveyttä tarjoamalla yksinkertaisia ja helppoja mikrotekoja, jotka voidaan toteuttaa missä ja milloin vain.

Toistettavien mikrotekojen avulla pyritään positiiviseen ja pysyvään toimintatapojen muutokseen. Yksi mikroteko voi olla esimerkiksi kehotus istua vähemmän päivän aikana, toteutettuna vaikka siten, että koululuokka kuvittelee olevansa urheilutapahtumassa ja nousee seisomaan kädet ylhäällä 20 minuutin välein, kun opettaja nostaa kätensä ylös.

Onniway-mobiilisovellus eroaa muista markkinoilla olevista ratkaisuista holistisella lähestymistavallaan. Onniway pyrkiikin edistämään lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia kattamalla liikunnan, ravitsemuksen, henkisen hyvinvoinnin sekä sosiaalisten suhteiden tärkeimmät osa-alueet, kilpailijoiden tarjotessa pääasiassa ratkaisuja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen.

- OnniWay on kehitetty yhteistyössä terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden kanssa. Mikrotekojen kehittämisessä on seurattu tieteellisiä tutkimuksia ja niiden tuloksia. Ainoastaan koulutuksen ja voimaannuttamisen kautta voimme aikaansaada muutoksia, HabITuden toimitusjohtaja Kyle Mulholland toteaa.

OnniWay soveltuu Mullhollandin mukaan hyvin ympäristöihin, joissa taistellaan lasten terveyttä uhkaavan ylipainon, sosiaalisen eristäytyneisyyden tai kiusaamisen kanssa, kuten myös ympäristöihin, joissa halutaan jatkuvasti panostaa lasten hyvinvoinnin parantamiseen.

Kovat tavoitteet

HabITude Oy:n visiona on olla tulevaisuudessa johtava lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia parantavia digitaalisia palveluja tarjoava yritys. OnniWay-mobiilisovellus olikin pilottikäytössä viime keväänä kouluissa Seinäjoella, Ruotsissa, USA:ssa, Namibiassa ja Malesiassa. Pilottiin osallistui 15 opettajaa ja noin 250 lasta.

HabITude Oy:n tavoitteena on tarjota Onniway-mobiilisovellusratkaisua maailmanlaajuisesti lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille, kuten opettajille, lastentarhanopettajille ja ohjaajille. Alkuvaiheessa maailmanvalloituksen ensimmäisenä fokuksena ovat kuitenkin Pohjoismaat sekä englanninkieliset maat.