Ely-keskus tiedottaa tulvista: Virtaamat nousevat nyt nopeasti, vettä päästetään Kyrönjoen pengerrysalueille ehkä jo huomenna

Ristinummen ostarin seutu on hiljentynyt koko 2000-luvun: ”Täällä pitäisi olla kaikenlaista palvelua. Etenkin vanhemmat ihmiset kaipaavat lähikauppaa”

Ristinummen ostoskeskuksella on hiljaista. K-market on sulkenut ovensa pari viikkoa sitten ja ovenkahvassa roikkuu postilaatikkona toimiva muovipussi. Se on täynnä lehtiä ja mainospostia. Myös toinen suuri huoneisto on tyhjillään. Lue lisää