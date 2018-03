Elonkerjuu palaa keikkalavoille – esiintyy pääsiäisenä sekä Seinäjoella että Vaasassa

Elonkerjuu -yhtye palaa kahden vuoden keikkatauon jälkeen esiintymislavoille pääsiäisenä.

Yhtyeen ensimmäinen esiintyminen uuden solistin, Osku Ketolan , kanssa on Seinäjoki Areenalla torstaina 29. maaliskuuta. Lauantaina 31. maaliskuuta yhtye esiintyy Vaasan Rewell Centerissä.

– Paluuta lavoille on valmisteltu suurella sydämellä ja sykkeellä. Toivon, että bändin fanit jakavat saman innostuksen ja saamme yhdessä luotua paluukeikoille erityisen tunnelman, Ilmajoen Koskenkorvalta kotoisin oleva Ketola toteaa tiedotteessa.

Hän on tuttu muun muassa The Voice Of Finland -laulukilpailusta.

Elonkerjuu puolestaan on tunnettu energisistä lavaesiintymisistään ja folk-vaikutteisesta suomirockistaan, jonka sanoituksissa paistaa läpi pohjalaisuus.

Uransa aikana Elonkerjuu on tehnyt kaikkiaan kahdeksan albumia, yhden live-albumin sekä yhden kokoelma-albumin. Levyt ovat myyneet yhteensä yli 450 000 kappaletta.

Osku Ketolan lisäksi Elonkerjussa soittavat Simo Ralli, Lenni Paarma sekä Antero Naali.

Seinäjoki Areenalla Elonkerjuuta lämmittelee coverbändi Telaketju ja Vaasassa paikallinen suomipop-yhtye Prinssi Rohkea ja Erämaan Rotat. Molemmat konsertit ovat K-18.