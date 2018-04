Eläinsuojelulaista puuttuu mahdollisuus varhaiseen puuttumiseen – Lapväärtissä eläintenpito jatkui rikostutkinnasta huolimatta

Eläinsuojeluyhdistysten Liitto (SEY) kritisoi uutta eläinsuojelulakia, ja katsoo, ettei se tuo helpotusta eläinten hätään.

Tiedotteessaan liitto nostaa esiin Kristiinankaupungin Lapväärtissä tapahtuneen epäillyn eläinsuojelurikoksen, jossa eläintenpidosta oli tehty jo aiemmin kaksi eläinsuojeluilmoitusta ja käynnistetty rikostutkinta.

– Lampaiden pito on saanut jatkua, vaikka eläinten hyvinvoinnissa on ollut tiedossa merkittäviä ongelmia, ja rikostutkinta on aloitettu jo vähintäänkin kuukausia sitten, sanoo SEY:n toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli .

Pullin mukaan vastaavissa tilanteissa tulisi varmistaa eläinten hyvinvointi viipymättä, tarvittaessa huostaanotolla tai muilla pakkokeinoilla.

– Sen sijaan omistajalle annetaan yhä uusia määräyksiä ja määräaikoja niiden toteuttamiseen. Eläinsuojelulaissa pitää olla mahdollisuus aikaiseen ja tehokkaaseen puuttumiseen, hän sanoo.

SEY on kampanjoinut vuosia edistyksellisen eläinsuojelulain puolesta, ja tavoitellut valvonnan ja toimenpiteisiin ryhtymisen tehostamista.

– Ongelma on se, että eläimen pitäjä voi jatkaa eläinten pitämistä laista piittaamatta, kuten Lapväärtissäkin on tapahtunut. Tämä ongelma täytyy ratkaista uudella lailla, Pulli sanoo.

Pullin mielestä puuttumiskynnystä pitää madaltaa, ja eläinsuojeluviranomaisilla pitää olla mahdollisuus ottaa eläimet huostaan jo ennen kuin haitta on vakava, ja lakia toistuvasti rikottu.

– Lakiluonnos ei ratkaise toivotulla tavalla ongelmaa pitkittyneistä eläinsuojelutapauksista. Luonnoksessa ehdotetaan, että eläin otetaan pois omistajalta vasta, kun sen hyvinvoinnille aiheutetaan vakavaa vaaraa. Näin siinäkin tapauksessa, että lakia on rikottu toistuvasti.

Pullin mielestä kirjaus johtaa siihen, että viranomaiset joutuvat odottamaan, että eläimet ovat lähes puolikuolleita, ennen kuin voivat puuttua eläintenpitoon.

– Jatkossa ongelma voi siis paheta entisestään, vaikka tarkoituksena oli korjata tilanne, hän sanoo.