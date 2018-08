Duudsonit tuli taloon saa jatkoa syyskuussa — uuden kauden aikana vieraillaan myös Vähässäkyrössä

Vanhan Vaasan sairaala täyttää 250 vuotta – Arvokasta juhlaa vietettiin sairaalan sisäpihalla

Vanhan Vaasan sairaala on noin 450 ihmisen tiivis yhteisö, jonka pyörittämiseen menee 15 miljoonaa euroa vuodessa. Sairaala on toinen valtion oikeuspsykiatrisista sairaaloista. Se on ollut toiminnassa 250 vuotta. Lue lisää