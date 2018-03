Demaripiiri kannustaa kuntia vaatimaan sote-uudistuksen pysäyttämistä

Pohjanmaan sosialidemokraatit haluaa pysäyttää sote-uudistuksen nykymuotoisen valmistelun. Kannanotossaan piiri toteaa, ettei tämän hallituskauden valmistelu vastaa uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita. Piirin mielestä nykyinen valinnanvapaus- ja maakuntamalli uhkaa nostaa kustannuksia huomattavasti ja viedä palvelut pikkukunnista.

– Sote-uudistus on kaadettava. Vaalipiirin kuntien on vaadittava sen pysäyttämistä. Vetoan myös kokoomuksen, keskustan ja sinisten kansanedustajiin Vaasan vaalipiirissä, jotta he ymmärtäisivät uudistuksen heikentävän myös heidän äänestäjiensä palveluita ja nostavan asiakasmaksuja, piiriä johtava Matias Mäkynen toteaa.

Mäkynen muistuttaa, että säästöt saadaan parantamalla heikoimmassa asemassa olevan joukon asemaa, ohjausta ja yhtenäisiä palveluketjuja.

– Kymmenen prosenttia väestöstä käyttää 75–80 prosenttia sosiaali- ja terveyspalveluista. Hallituksen lehmänkauppojen myötä valinnanvapaus hajottaa palvelut ja samalla nostaa kustannuksia, mikä lisää entisestään paineita leikata.

Mäkynen korostaa, ettei koko maata voi sulloa samaan muottiin. Toisaalla on järkevää hoitaa palvelut kokonaisuudessaan maakunnan tasolla, toisaalla vastuuta palveluiden tuottamisesta on järkevää jakaa myös kunnille.

– Maakunnissa tähän mennessä tehty valmistelu voidaan joka tapauksessa hyödyntää palvelujen kehittämiseksi, Mäkynen jatkaa.

Yle uutisoi lauantaina, että kolme viidestä suomalaisesta toivoo, ettei sote-uudistus toteutuisi nykymuodossaan. Mäkysen mielestä järkevintä olisi pysäyttää hallituksen uudistus nyt.

– Hallituksen mallin tiukka valtionohjaus tarkoittaa käytännössä päätöksenteon siirtämistä paikallistasolta valtiovarainministeriöön. Tiukat taloussäännöt ja -ohjaus estävät panostamasta ennaltaehkäisyyn, jolla säästöt saataisiin aidosti aikaan. Asiakasmaksut lähtevät nousuun, mutta tätä koskeva lainsäädäntö tulee vasta ensi syksynä. Myös maakuntavaaleja koskeva lainsäädäntö on myöhässä, hän sanoo.