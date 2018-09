Coronarian hoivapalvelut kasvavat Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla

Oululainen Coronaria Hoiva Oy on ostanut Lakeuden Pojat Oy:n tytäryhtiöt Karttusenranta Oy:n ja Kyrönmaan Palvelukoti Oy:n. Osakeyhtiökaupoilla yhtiö laajentaa toimintaansa Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

Lapualla sijaitseva Karttusenranta on perustettu vuonna 2004, ja siellä on 17 asiakaspaikkaa sekä kuusi työntekijää. Tervajoella sijaitseva Kyrönmaan Palvelukoti on taas perustettu vuonna 1999. Palvelukodissa on 15 asiakaspaikkaa ja neljä työntekijää. Yhtiöt tuottavat mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita, ja niiden asiakkaat tulevat pääasiallisesti ympäristökunnista.

– Molemmat asumispalveluita tarjoavat yhtiöt sopivat erinomaisesti Coronarian palvelukokonaisuuteen ja tukevat hyvin yhtiön strategiaa. Kaupan myötä saamme erinomaiset ja maineeltaan hyvät yhtiöt osaksi toimintaamme, kertoo Coronaria Hoiva Oy:n toimitusjohtaja Arto Lamberg .

Coronaria Hoiva tuottaa asumis- ja hoivapalveluita muun muassa ikäihmisille, kehitysvammaisille, erityistä tukea tarvitseville sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.