Björkenheimintien silta aiotaan sulkea autoilta kuukaudeksi – kokeilu liittyy Vapaudentien jatkeen yleissuunnitelman tekoon

Björkenheimintien silta aiotaan sulkea kuukaudeksi ajoneuvoliikenteeltä tämän syksyn aikana. Siksi ajaksi silta jäisi vain kevyen liikenteen käyttöön. Hälytysajoneuvot voisivat kuitenkin edelleen käyttää siltaa.

Kyse on kokeilusta, jolla halutaan testata sulkemisen vaikutukset liikenteeseen. Nyt sillan kautta kulkeva ajoneuvoliikenne siirtyy kokeilun ajaksi pääosin Koskenalantien tai Hamarintien sillalle.

Kokeilu on osa Vapaudentien jatkeen yleissuunnitelman tekoa. Suunnittelukonsultti on esittänyt, että sillan ajoneuvoliikenne voitaisiin haluttaessa kokonaan poistaa. Sillan kokeiluluonteisen sulkemisen aikana seurataan liikenteen määriä ja sujumista vaihtoehtoisilla reiteillä.

Björkenheimintien sillan parantamisesta tai sen uusimisesta on puhuttu Seinäjoella vuosikymmeniä. Silta on suojeltu ympäristökeskuksen rakennussuojelupäätöksellä vuonna 2002, joten vähäisiinkin muutoksiin tarvitaan Museoviraston lupa. Sillalla on nyt kolmen tonnin painorajoitus.

Kaupunkiympäristölautakunta ottaa kantaa sulkemisaikeeseen ensi viikon kokouksessaan.