Atria vetää takaisin tuotteen Atria Vegan Pasanda 350 g tuoteturvallisuusriskin vuoksi

Atria vetää takaisin tuotteen Atria Vegan Pasanda 350 g, jonka viimeinen käyttöpäivä on 2.9.2019.

Pienessä osassa tuote-erän pakkauksista on tuote Atria Rogan Josh, joka sisältää maitoproteiinia ja saattaa aiheuttaa oireita maitoallergikoille. Väärää tuotetta sisältävissä pakkauksissa on myös kanaa eli kyseessä ei ole vegaanituote. Tuote on muilta osin laadultaan hyvä ja turvallinen.

Kuluttajia pyydetään olemaan yhteydessä ja lähettämään kuvan tuotepakkauksesta Atrian kuluttajapalveluun.