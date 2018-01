Atria palkkaa tänä vuonna noin 700 nuorta kausi- ja kesätöihin: Ensimmäiset työsuhteet alkavat jo ensi kuussa

Noin 700 nuorta saa sesonkitöitä Atrialta tänä vuonna.

– Kesäduuni Atrialla on oikea duuni, jossa pääsee näyttämään taitonsa ja intonsa. Atrialle kausi- ja kesätyöntekijät puolestaan varmistavat sesongin onnistumisen, yritys tiedottaa.

Ensimmäiset työsuhteet alkavat jo helmikuussa, mutta vilkkain sesonki ajoittuu loppukevääseen ja kesään. Aikaan, jolloin suomalaisten grillauskausi on parhaimmillaan.

- Atrialla ei pelätä antaa nuorille tehtäviä, joissa pääsee kehittymään ja näyttämään osaamisensa. Meille kesätyöntekijät ovat arvokas lisä sesonkikiireeseen ja he tuovat mukanaan uutta tietotaitoa sekä tuoretta ajattelua, Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi kertoo.

Yritys on mukana Vastuullinen kesäduuni –kampanjassa, jonka periaatteiden mukaan kesätyön sisällön on oltava merkityksellistä ja siitä on maksettava kilpailukykyinen korvaus. Nuori perehdytetään työhönsä huolellisesti ja työstä annetaan myös arvokasta palautetta.

Kausi- ja kesätyöntekijät työskentelevät pääasiassa tuotannon, henkilöstöravintolan ja tekniikan tehtävissä. Paikkoja on avoinna Forssassa, Kauhajoella, Koskenkorvalla, Nurmossa, Sahalahdessa, Seinäjoella ja Varkaudessa.

Perehdytyksen ja työnopastuksen jälkeen kukin kesätyöntekijä on osa porukkaa. Ja hyvin he porukkaan sulautuvatkin: tutkitusti suurin osa haluaisi palata seuraavana vuonna uudelleen. Moni vakityöntekijä onkin tullut taloon kesätöiden kautta.