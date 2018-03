Atria lahjoittaa 40 000 euroa Seinäjoen ammattikorkeakoululle

Kaidesjärven padon purkamisesta tutkintapyyntö poliisille

Kaidesjärven pato on purettu luvattomasti Alavudella. Purkaminen on tehty ilmeisesti viime joulukuun lopulla. Purkajan henkilöllisyyttä ei tiedetä. Rannanomistajat ovat ilmaisseet huolensa matalan järven vesipinnan laskusta ja sen vaikutuksista järven tilaan ja kalakantaan. Siitä on ilmoitettu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle helmikuussa. Ely-keskus on ilmoittanut harkitsevansa jatkotoimiin ryhtymistä, mutta se ei estä sitä, etteikö kaupunki vesilain valvojana voisi asiassa toimia. Lue lisää