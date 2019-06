Arkkipiispa vastaa Päivi Räsäselle: "Kirkko on kaikkia varten"

Arkkipiispa Tapio Luoma on vastannut kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) kirjeeseen.

Vastauksessaan Luoma kiittää Räsästä avoimesta kirjeestä.

– Siinä puet sanoiksi tunteita ja ajatuksia, joita epäilemättä monen kirkkomme jäsenen mielessä on viime päivinä liikkunut, Luoma toteaa vastauksessaan.

Räsänen väläytti aiemmin viikolla eroaan kirkosta, koska se on mukana tukemassa Pride-tapahtumaa.

Luoman mukaan osallistumisesta Pride-tapahtumaan on päättänyt kirkkohallituksen johtoryhmä sen jälkeen, kun sitä on kutsuttu mukaan.

– Ennen päätöstä minua on informoitu ja kysytty näkemystäni. Kuten lähtökohtaisesti aina niin myös tässä olen luottanut työtoverieni harkintaan.

Luoma toteaa, että kyse ei ole kannanotosta avioliittolakiin vaan siihen, että kirkon sanoma kuuluu kaikille.

– Piispainkokous on todennut avioliittoselonteossaan vuonna 2016, että kirkko on kaikkia varten ja että samaa sukupuolta olevat parit ovat tervetulleita kaikkeen kirkon toimintaan. Tätä periaatetta päätöksellä on haluttu toteuttaa.

Arkkipiispa toteaa olevansa samaa mieltä Räsäsen kanssa siitä, että viime kädessä asiassa on kyse raamattunäkemyksestä.

– Toivoisin, että Raamattua tunnettaisiin paremmin, sitä luettaisiin enemmän ja että sen viesti kuultaisiin herkemmin.

Luoma mainitsee, että kirkkoon kohdistuu monenlaisia odotuksia, joista jotkut toteutuvat, joissakin petytään.

– Niiden valossa on tärkeä muistaa, että kirkko ei ole koskaan täydellinen, koska se koostuu meistä epätäydellisistä ihmisistä.