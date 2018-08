Arkkienkeli Ozazliksi itseään kuvaileva epäilty uskoo vaimonsa olevan yhä elossa – ”Olen täysin varma, ettei se ollut harhaa”

Pohjan palon murhaepäillyn salaliittoteoriat ulottuvat myös uhriin. Epäilty uskoo avovaimonsa olevan yhä elossa.

– Näin hänet elossa ambulanssissa tulipalon jälkeen. Olen täysin varma, ettei se ollut harhaa. En tiedä onko hän nyt vankina. Kaipaan häntä erittäin paljon, epäilty kertoi tulkin välityksellä oikeudessa.

Kihlakunnansyyttäjä Kimmo Lampinen kysyi epäillyltä hänen esitutkinnassa esittäneestä väitteestä, että hän olisi arkkienkeli Ozazl.

– Kyllä. Se tarkoittaa sitä, että työskentelen Jumalalle. En ole normaali ihminen, vaan enkeli, epäilty vastasi.

Lisäksi Lampinen kysyi epäillyn kertomasta tiedosta, jonka mukaan hän pystyisi saavuttamaan yhteyden maapallon ulkopuoliseen älyyn.

– Yksi yrityksemme patenteista on kellomekanismia varten, jossa käytetään analogista rekursiota. Ne taajuudet, jolla siinä operoidaan, ovat universaaleja. Se on paras tapa tuottaa kellosignaali, jonka voi havaita missä tahansa sivilisaatiossa, jossa pystytään rakentamaan tällaisia kelloja.

– En tiedä, keneen olen saanut yhteyden. En ole tulkinnut tietoa vielä, mutta kanavalla on mahdollisesti tietoa, epäilty kertoi.

"Suomi on meille mukavampi paikka kuin Yhdysvallat"

Epäilty kertoo tietäneensä lapsille haetusta suomalaisesta sosiaaliturvatunnuksesta, jota on pidetty yhtenä mahdollisena motiivina.

– On hyvä, että heillä on Suomen kansalaisuus, koska asumme täällä. Suomi on meille mukavampi paikka olla kuin Yhdysvallat.

Epäillyn mukaan hän olisi halunnut perheen asuvan sekä Suomessa että Saksassa. Epäilty sanoi pitäneensä Saksasta, ja heillä oli siellä myös asunto. Heidän oli tarkoitus käydä Saksassa lasten lomien aikana.

Seinäjoella välit naapureihin olivat epäillyn mukaan pinnalliset. Yksi naapuri oli valittanut ja kerran myös soittanut poliisille lasten meluamisesta myöhään illalla.

– Minulla ei yleensä ole aikaa muodostaa suhteita. En myöskään muodosta suhteita ihmisten kanssa helposti, epäilty kertoi.

Epäilty myöntää appivanhempiensa kertoman huutamisen ja ajoittaisen halventavan kielenkäytön. Hän toteaa mahdolliseksi myös sen, että hänen käytöksessään olisi ollut havaittavissa jonkinlaisia kohtauksia.

Mikko Pajala