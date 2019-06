Antti Kurvinen ei lähde puheenjohtajakisaan – ”Keskusta tarvitsee keskustelua ja tekemisen iloa ja riemua”

Antti Kurvinen (kesk) ilmoitti tänään Facebook-sivullaan, ettei hän lähde keskustan puheenjohtajakisaan.

– Keskustan puheenjohtajuus on yksi Suomen politiikan vaikeimmista ja haastavimmista tehtävistä. Samalla se on myös yksi mahtavimmista ja merkittävimmistä. Olen todella kiitollinen saamistani lukuisista yhteydenotoista, joissa on kehotettu asettumaan ehdolle keskustaliikkeen johtoon. Nämä viestit ovat häkellyttäneet ja vetäneet nöyräksi, Kurvinen kirjoittaa.

Keskustan ylimääräinen puoluekokous pidetään Kouvolassa 7. syyskuuta.

– Minun oikea paikkani, jossa parhaiten voin auttaa Keskustaa uuteen nousuun, on juuri aloittamani Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajuus.

Keskityn nyt täysillä ryhmyrin tehtäviin. Kansanliikkeen uuden nousun etuvartio on eduskunnassa. Olen valmis myös eduskuntaryhmän vetäjänä kiertämään kenttää pitkin Suomenniemeä ja ottamaan vahvaa osaa Keskustan ohjelmatyöhön.

Kurvinen kertoo, ettei ryhmän puheenjohtajana ota kantaa Juha Sipilän seuraajan valintaan.

– Keskusta tarvitsee keskustelua ja tekemisen iloa ja riemua. Myös isänmaa tarvitsee jatkossakin vahvaa Keskustaa.