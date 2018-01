Antti Iivari sai tunnustusta yrittäjyyskasvatuksesta

Nurmon lukion ja yläasteen opettaja yrittäjyyskasvatuksen opettaja Antti Iivari on Etelä-Pohjanmaan vuoden YES Agentti 2017. Tämän yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä -tunnustuksen on myöntänyt YES Etelä-Pohjanmaa ja Valtakunnallinen YES ry.

Iivari on aktiivinen yrittäjyyskasvatuksen toteuttaja ja kehittäjä. Hän on omalla toiminnallaan luonut verkostoja ja rakentanut koulu-yritysyhteistyötä.

Iivaria kiitetään myös maakunnallisen opettajan materiaalin tuottamisesta Yrittäjämäinen toimintatapa –oppiaineeseen.

Tunnustus annettiin keskiviikkona Opinlakeus –messujen yhteydessä järjestetyssä Tulevaisuuden työelämäosaajaksi –seminaarissa.

Valtakunnallinen YES ry ja YES-verkosto palkitsee vuosittain jokaiselta YES-alueelta toimijan, joka on työssään edistänyt esimerkillisesti yrittäjyyskasvatusta