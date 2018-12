Antonio Tecalle itsenäisyys on tärkeä asia: Vaasan nuorisovaltuuston puheenjohtaja arvostaa kotimaan turvallisuutta

Vaasan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Antonio Teca toteaa videohaastattelussa olevansa kiitollinen siitä, että saa edustaa nuorisovaltuustoa Linnan juhlissa.

Linna on hänen mukaansa paljon pienempi kuin mitä se näyttää telkkarista katsottuna.

Presidenttiparille hän kättelyssä toivotti hyvää itsenäisyyspäivää.

Itsenäisyys merkitsee hänelle paljon.

– Me saamme täällä kulkea rauhassa. Täydellistä täällä ei ole ja parannettavaakin on, mutta täällä on turvallista. Se on tärkeää.