Variskan kirjaston sulkemisesta liikkuu huhuja – Oikeasti kirjaston tulevaisuudelle on käytännössä nämä kolme vaihtoehtoa

Sarjakuvahylly on jo liiankin tuttu Habiba Mukhtarille , Mariam Badalle ja Pashaer Atnanille . Jos he saisivat uudistaa Variskan kirjastoa, he hankkisivat paljon uusia sarjakuvia, ja enemmän myös muunkielistä luettavaa kuin suomen- ja ruotsinkieliset kirjat. Ainakin arabian- ja somalinkielinen lukemisto olisivat toivelistalla. Lue lisää