Ammatillisen koulutuksen kehittäjä Rabbe Ede valittiin Pietarsaaren uudeksi Laiska-Jaakoksi

Proagria korostaa tehostamista lammastiloilla - Tekniikan ei silti tarvitse olla high-techiä

Lampaanlihan kulutus on Suomessa hienoisessa kasvussa. ProAgria Keskusten Liitto on ottanut tavoitteekseen lisätä suomalaisten lampaanlihan vuosittaista kulutusta yhteen kiloon per asukas. Tällä hetkellä lammasta syödään kokonaisuudessaan noin 700 grammaa. Hieman yli puolet syödystä lampaanlihasta on ulkomailta tuotua. Lue lisää