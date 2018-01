Aluehallintoviraston väki muutti Vaasassa: Asiakkaiden vastaanotto jo virastotalon aulassa

Aluehallintovirasto Vaasassa on muuttanut uusiin toimitiloihin Palosaaren virastotalolla.

Osoite on entinen Wolffintie 35, mutta työntekijät istuvat nyt kaikki 2. ja 3. kerroksessa.

Asiakkaiden vastaanotto tapahtuu jo virastotalon aulassa, jossa ilmoittaudutaan alakerran vahtimestarille. Vahtimestari ilmoittaa vieraasta edelleen vastaanottavalle virkamiehelle.

Tammikuun loppuun mennessä valmistuvat myös asiakaspalvelutilat, jolloin kaikki tapaamiset pyritään järjestämään ensimmäisen kerroksen tiloissa.

– Tämän viikon aikana muutto on voinut aiheuttaa jonkin verran viivästyksiä asioiden käsittelyssä, mutta asettumaan on jo päästy ja tilanne on tasaantumaan päin, virasto tiedottaa.

Aluehallintovirasto kehottaa hyödyntämään tarjolla olevia sähköisiä palveluja muun muassa lupahallinnon osalta.