Altia ja Koskenkorvan tislaamo pääsivät mukaan Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalle

Altia ja Koskenkorvan tislaamo on valittu mukaan Sitran kokoamalle Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalle.

Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat -lista kokoaa yhteen Suomen inspiroivimmat kiertotalouden yritysesimerkit. Listaus julkaistiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2016, ja sitä on tämän jälkeen päivitetty kolme kertaa. Altia valittiin nyt mukaan listalle Koskenkorvan tislaamon kiertotalouden edelläkävijyyden myötä.

Koskenkorvan tislaamo hyödyntää raaka-aineena käyttämänsä suomalaisen ohran täysin. Tislaamon hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet yli 50 prosenttia neljässä vuodessa.

– On kunnia päästä mukaan Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalle. Olemme tehneet Koskenkorvalla pitkäjänteistä ympäristötyötä jo vuosien ajan, ja kiertotalous on koko tehtaan toiminnan keskiössä. Hyödynnämme viljaviinan valmistuksessa syntyvät sivuvirrat kaupallisesti, ja oman biovoimalaitoksen myötä tehtaan jätteiden kierrätys- ja hyötykäyttöaste on noussut 99,9 prosenttiin, kertoo Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä.

Koskenkorvan tislaamon bio- ja kiertotalous toi Altialle kansainvälisen juoma-alan Green Company of the Year -palkinnon marraskuussa 2018.