Alkoholijuomayhtiö Altia sai tunnustuksen Koskenkorvan tislaamonsa bio- ja kiertotaloustyöstä

Alkoholijuomayhtiö Altialle on myönnetty kansainvälinen Green Company of the Year -tunnustus, yhtiö tiedottaa.

Altia sai palkinnon The Drinks Business Green Awards 2018 -kilpailussa Lontoossa. Palkinto myönnettiin Altialle Koskenkorvan tislaamon bio- ja kiertotaloustyön ansiosta.

– Koskenkorvan tislaamolla on tehty pitkäjänteistä ympäristötyötä jo useiden vuosien ajan, sanoo Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä.

Yhtiön tiedotteen mukaan Koskenkorvan tehdas perustuu kiertotaloudelle ja se kykenee hyödyntämään raaka-aineena käyttämänsä ohran sataprosenttisesti. Ohran kuoret, joita ei tarvita tehtaan tuotannossa, poltetaan omassa biovoimalaitoksessa, joka tuottaa höyryenergiaa tislausprosessiin. Biovoimalaitoksen ansiosta Koskenkorvan tehdas on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään yli 50 prosenttia vuoden 2014 lähtötasoon verrattuna, ja tehtaan polttoaineomavaraisuus höyryenergian tuotannossa on kasvanut noin 60 prosenttiin.